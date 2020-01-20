Почему анализ крови берут из безымянного пальца?

Каждый хоть раз в жизни сдавал общий анализ крови, который берут из безымянного пальца. А вы задавались вопросом, почему именно из безымянного? У MedikForum.ru есть на это ответ.

Причина №1: безопасность





Любой прокол кожи человека может быть причиной заражения. То же самое касается анализа крови, который берут из безымянного пальца. Если всё-таки случится заражение, то его приходится устранять. Чаще всего за счёт ампутации. Как бы жестоко это не звучало, но удалить безымянный палец будет проще и не так опасно, чем другую часть тела. Например, мизинец и большой палец тесно связаны с тканями кисти. Если инфекция попадёт в кровь, то велика вероятность быстрого проникновения микробов вплоть до локтя.





Тем более безымянный палец является одним из самых нерабочих на руке, поэтому он, даже если будет болеть после анализа, не причинит серьёзного беспокойства во время осуществления любых манипуляций.





Причина №2: заживление





На безымянном пальце заживление ранки после анализа крови протекает гораздо быстрее, чем на остальных. В том числе это снижает риск заражения крови, что немаловажно в медицинском вопросе.





Причина №3: быстро и без последствий





Безымянный палец – самый надёжный для анализов. Процедура протекает быстро, так как кожа на нём тоньше, чем на остальных пальцах руки. Тем более быстрое заживление не позволяет ощутить на себе серьёзных последствий.