Роботические брюки помогают при рассеянном склерозе
Ученые разработали новый вид экзоскелета, помогающего жертвам неврологических недугов заново ходить. В частности, он уже показал высокие результаты при рассеянном склерозе.
Уникальные роботические брюки могут помочь тысячам людей, которые потеряли способность стоять на ногах или ходить из-за прогрессирования рассеянного склероза. Это неизлечимое неврологическое расстройство поражает головной и спинной мозг, лишая нервы защитной оболочки миелина. Через миелин мозг отправляет сигналы конечностям, а без этого покрытия сигналы просто не доходят, и человек не может управлять своим телом. Именно поэтому на поздней стадии рассеянного склероза пациенты усаживаются в инвалидную коляску, а их мышцы просто исчезают.
И вот теперь ученые разработали уникальную технологию, которая как бы обучает пациентов заново ходить. По сути, это еще одна разновидность экзоскелета - рамки, изготовленной из пластика и металла, которая присоединяется к рукам, ногам и нижней части тела, обеспечивая необходимую поддержку при движениях. Технология использует электронику и специальные моторы, которые и берут на себя всю нагрузку при движениях. Кроме того, она помогает человеку со словами или парализованными ногами, заново учиться ходить.
Отметим, что этот экзоскелет поможет не только пациентам с рассеянным склерозом. Теоретически он может использоваться людьми с боковым амиотрофическим склерозом, или параличом нижних конечностей, вызванным инсультами, травмами позвоночника и другими неврологическими состояниями. Во всех этих случаях экзоскелет не даст человеку упасть на ногах и при передвижениях, обеспечив максимальную поддержку. В рамках исследования этого устройства, которое проводилось в английском Canterbury Hospital, роботические ноги успешно испытали 20 пациентов с рассеянным склерозом, которые заявили, что их качество жизни намного повысилось. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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