Врач Александр Мясников назвал пять главных условий победы над раком
Отсутствие страха, избегание факторов риска, а также регулярная физическая активность являются важными условиями для предотвращения рака и победы над ним. Об этом заявил врач и ведущий телепрограммы о здоровье «О самом главном» Александр Мясников.
Многие россияне боятся рака, но многие виды онкологических заболеваний при правильном выявлении не мешают человеку жить достаточно долго. Таким мнением поделился врач-кардиолог и главный врач Городской клинической больницы №71 Александр Мясников.
Отсутствие страха, по мнению специалиста, является одним из главных условий победы над болезнью.
«Важно знать факторы риска онкологии и противопоставлять им свои действия, но, если рак уже появился, бояться не следует. Арсенал борьбы с такими болезнями в современной медицине очень обширен, а некоторые виды рака, которые не проявляются, можно и не лечить», - заметил Мясников.
Второе условие для победы над раком - избегание факторов риска. Какие факторы человек в состоянии контролировать? Курение. Отказ от него является существенной мерой профилактики рака - курение провоцирует до 40% случаев злокачественных опухолей, пояснил врач. Помимо этого, необходимо защищаться от инфекционных заболеваний, прежде всего, от вируса папилломы человека, гепатита и заражения Helicobacter pylori. Также Мясников настоятельно рекомендует отказаться от потребления переработанного мяса.
Еще одним залогом успешной борьбы с онкологией является физическая активность. По словам Мясникова, отсутствие физической активности вызывает до 5% всех случаев рака. вызывается злоупотреблением алкоголя.
Третье важное условие для победы над раком – внимание к своему организму, которое позволяет своевременно замечать все неблагоприятные изменения
«Реагировать на любые отклонения в работе организм следует по принципу «не паниковать, но и не откладывать», – дал совет Александр Мясников.
Четвертое условие – регулярные обследования, диспансеризация. Пятое – выполнение всех требований врачей. Мясников отметил, что к этому пункту относится также отказ от замены традиционной медицины на всевозможные «натуральные» и народные методы лечения рака.
«Наиболее эффективным лечение рака делает трех факторов: предупреждение болезни, ее ранее выявление и ответственное лечение», - подчеркнул специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие малоизвестные факторы способны провоцировать развитие рака.
Оставить комментарий