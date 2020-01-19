Врач Александр Мясников назвал пять главных условий победы над раком

«Важно знать факторы риска онкологии и противопоставлять им свои действия, но, если рак уже появился, бояться не следует. Арсенал борьбы с такими болезнями в современной медицине очень обширен, а некоторые виды рака, которые не проявляются, можно и не лечить», - заметил Мясников.

«Реагировать на любые отклонения в работе организм следует по принципу «не паниковать, но и не откладывать», – дал совет Александр Мясников.

«Наиболее эффективным лечение рака делает трех факторов: предупреждение болезни, ее ранее выявление и ответственное лечение», - подчеркнул специалист.