Гомеопатия – что это такое и для чего она нужна?

Традиционная медицина никогда не сдаст свои права. Но постепенно рука об руку с ней становится гомеопатия. Это слово пугает многих в то время, как других наоборот притягивает. Что же такое гомеопатия и как она работает, рассказывает MedikForum.ru.

Что такое гомеопатия





Это такой вид альтернативной медицины. В рамках этого метода используются сильно разведенные препараты, которые в больших дозах могут вызвать у здорового человека симптомы, схожие с теми, что испытывает человек при болезни. Дословно понятие «гомеопатия» можно перевести как «лечение ядами».





В первую очередь приверженцы гомеопатии считают, что организм в состоянии справиться сам с любым заболеванием. Нужно всего лишь активизировать необходимый защитный механизм. «Токсичные» лекарства как раз предназначены для реализации этой цели.





При малой дозе гомеопатического средства организм якобы реагирует на раздражитель, запускает на полную мощность иммунную систему. Победа над болезнью – вот верный признак того, что гомеопатия работает.





Работает ли гомеопатия





Есть множество доказательств и приверженцев того, что гомеопатия работает. Однако научное сообщество склоняется к тому, что гомеопатия – это псевдонаука, шарлатанство, мошенничество.





Теоретическое обоснование гомеопатического принципа не соответствует научным представлениям о работе здорового и заболевшего организмов. При этом проводились различные клинические испытания, которые не выявили разницы между эффектом плацебо и гомеопатическими препаратами. Последние чаще расцениваются не как действие, а как эффект плацебо, сопровождающийся естественным выздоровлением после болезни.





При этом большинство медицинских организаций открыто негативно относятся к гомеопатии из-за отсутствия как таковых доказательств её эффективности. Например, отрицательные результаты об эффективности гомеопатии получены были британских Парламентом, Федеральной торговой комиссией США, Национальным советом по здоровью и медицинским исследованиям Австралии и так далее.