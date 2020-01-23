Как сохранить здоровье ног?

С каждым годом вы можете заметить, что ноги стали чаще уставать, чаще болеть, им требуется больше времени на отдых. Что же делать, чтобы было меньше неприятных ощущений и сохранить здоровье в будущем? Рассказывает MedikForum.ru.

Откажитесь от обуви на каблуке





Высокий каблук вреден для здоровья. В туфлях или босоножках тело принимает неправильное положение, из-за этого страдают позвоночник, кости ног. В числе неприятных последствий ношения высокого каблука являются мозоли, выпирающие косточки, которые могут также начать болеть. Высокий каблук годится только для исключительных случаев. Например, в туфлях можно сходить на свидание или вечеринку, а в остальное время лучше носить более удобную обувь. Это позволит сохранить здоровье ног.





Не носите обувь на плоской подошве





Плоская подошва тоже может вредить здоровью ног. То есть не стоит слишком часто носить балетки, ботинки или шлепанцы. Такая обувь может показаться удобной, но только на первый взгляд. Ведь в таком случае нога приобретает неправильное положение, есть риск развития «медвежьей стопы». Это сложная деформация стопы, которая может привести к дискомфорту и болезненным ощущениям. У людей с «медвежьей стопой» наступает быстрая утомляемость, боли в ногах, обширные мозоли на подошвах.





Меньше носите капроновые колготки





От ношения чулок и колготок могут тоже возникать болезненные ощущения. Да, ноги в них приобретают более подтянутый вид, но не дышат. Дыхание в порах практически отсутствует, что вызывает потливость стоп. Особенно это проявляется в холодное время года. А через несколько лет после такой привычки у женщин может образоваться ревматизм.





Нельзя долго стоять на месте и ходить





Долгое стояние на месте или продолжительная ходьба может привести к проблемам со здоровьем ног. Особенно часто это можно заметить только тогда, когда вы только вернулись домой после подобных действий. Ноги будут гудеть, вы будете чувствовать себя уставшим. В таком случае отлично поможет горячая ванна с морской солью. А после процедуры стоит удобно устроиться на кровати и запрокинуть ноги выше головы. 15 минут такого отдыха – и неприятные ощущения как рукой снимет.