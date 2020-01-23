Названы опасные последствия аборта

Аборт представляет собой искусственное прерывание беременности, которое во все времена вызывало массу споров, обсуждений и осуждений. Их хотели запретить, вынести из системы ОМС, но эти меры так и не были предприняты.





Сейчас медики активно работают над сохранением маленьких, ещё не рождённых жизней, но статистика по абортам в России всё ещё высока. Мы решили рассказать вам об опасностях аборта, которые будут преследовать всю жизнь ту, кто решится на такой шаг.

Риск развития рака груди

Это одно из самых страшных последствий абортов, которое установили учёные. На 300% возрастает риск развития рака груди у тех женщин, что решили сделать аборт. В 8 раз он увеличивается для тех, кто сделал аборт, но не родил ребёнка до 35 лет.





Воспалительные процессы





Вероятны воспалительные процессы в придатках матки, в области таза, кровотечения и разрывы стенок матки. Они могут возникнуть как сразу после аборта, так и спустя какое-то время после него. А результатом такого явления может стать бесплодие.





Разрыв шейки матки





Осложнения, которые мы сейчас перечислим, относятся к самому аборту. Во время него возможны разрыв шейки матки, перфорация матки, гипотония матки с кровотечением и неполное удаление плодного яйца после выскабливания.





Нарушения цикла





Нарушения менструального цикла после аборта наступают в 8-42% случаев. Поэтому стоит осмотрительнее относится к процедуре и семь раз подумать, прежде чем лечь на операционный стол.





Дисгормональные заболевания





Возможно увеличение риска дисгормональных заболеваний. К ним относят миому матки, гиперплазию эндометрия, эндометриоз. Повторные аборты увеличивают риск патологического течения климактерического периода.





Негативное влияние на организм





Есть целый ряд систем, которые страдают от аборта. Речь идёт о негативном влиянии на функционал эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма. Кроме того, могут возникнуть психогенные расстройства.





Осложнения при беременности





Если в будущем девушка, сделавшая аборт, забеременеет, то есть вероятность различных осложнений: развитие поздних токсикозов, повышение частоты угрозы прерывания, невынашивание беременности, слабость родовой деятельности, риск возникновения кровотечений в родах, рождение детей с низкой массой тела.