Создана первая вакцина от «Новичка»
Смертоносные отравляющие вещества вроде "Новичка" и зарина можно сделать безвредными для человека. Такой эффект обеспечит один укол, дающий защиту на 5 месяцев, как показало исследование.
Печально известный отравляющий агент «Новичок», в использовании которого против шпиона Сергея Скрипаля бездоказательно обвиняют Россию, может быть полностью безвреден для человека, как и газ зарин. Для этого тот самый человек должен получить защитный укол, который даст необходимый эффект, длящийся 5 месяцев. К такому выводу пришли американские ученые из Армейского медицинского исследовательского института, осуществлявшие свои эксперименты на нервной системе лабораторных мышей. Эти эксперименты и показали, что действие вакцины может длиться 5 месяцев.
Ученым из США удалось синтезировать фермент под названием PON1-IF11, который расщепляет нервные агенты в организме человека еще до того, как они вызывают какой-либо токсический эффект. Уникальная генная терапия тем самым обеспечивает длительную защиту от отравляющих веществ. Теоретически «Новичок» и тому подобные препараты способны убивать за считанные минуты после того, как их вдыхают или они попадают на кожу человека. Данные отравления необыкновенно тяжело лечить.
Технически в распоряжении врачей есть антидоты, предотвращающие смерть жертв нервных агентов, но они эффективны только в том случае, если люди получают лечение практически немедленно, что мало осуществимо. Кроме того, даже эти антидоты не дают никакой защиты от тяжелейших осложнений вроде повреждений мозга. Новая вакцина показала свою безопасность и предоставила абсолютную защиту грызунам от множественных доз зарина и других нервных агентов типа G, известных своей максимальной токсичностью для человека. Результаты исследования публикует Science Translational Medicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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