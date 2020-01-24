5 бесполезных правил ЗОЖ, которые не навредят, но и не помогут

Приверженцы ЗОЖ постоянно диктуют правила, которые якобы помогут жить. И часть из них действительно работает. Но другая половина оказываются совершенно бесполезными. Именно о таких мы сегодня и поговорим.

Делайте зарядку





Нам говорят, что зарядка по утрам способна привести тело в порядок, растянуть мышцы и улучшить здоровье. Но на самом деле зарядка может быть полезной, но это не говорит о том, что делать её нужно только по утрам. В целом важна физкультура, которой надо уделять не меньше 150 минут в неделю.





Делайте 10 000 шагов





Считается, что 10 000 шагов в день – одно из лучших правил ЗОЖ. Но это правило не имеет никакого отношения к медицине или физической культуре. Это лишь легенда, которую придумал японский бренд Yamasa Toki, чтобы продавать вновь созданный шагомер.





Пейте восемь стаканов воды





Это очередной миф о ЗОЖ, который создал Фредерик Старе. Он написал о таком правиле в своей книге, хотя никаких объяснений рекомендации не дал. Единственное, что нужно понимать: в день нужно выпивать по 30 мл воды на 1 килограмм веса. Поэтому норма потребления воды у каждого будет своя.





Каждый день ешьте суп





С детства мама твердила, что надо есть суп каждый день, а вы упорно противились этому. Это скорее говорило о том, что надо есть горячие блюда, хотя на самом деле факт высокой температуры не играет никакого значения для ЗОЖ. Но надо помнить, что обычно супы низкокалорийные, поэтому есть их полезно тем, кто решил похудеть.





Пользуйтесь антисептиком





Часто приверженцы ЗОЖ используют антисептики, даже если руки не грязные или жирные. Но они убивают абсолютно все бактерии, в том числе полезные, что в целом не очень способствует оздоровлению. Иногда вполне достаточно помыть руки с мылом.