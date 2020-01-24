Иммунные клетки помогают опухолям мозга
Исследование показало, что иммунные клетки помогают опухолям распространяться по мозгу. Следовательно, воздействие на эти клетки поможет остановить один из самых страшных видов рака.
Научный журнал Brain Communications опубликовал результаты исследования ученых из Institut de Neurociencies of the Universitat Autonoma de Barcelona в Испании. Они проанализировали рост иммунных клеток при экспансии глиобластомы - наиболее агрессивной опухоли мозга. Данное исследование проводилось совместно с их коллегами из Центрального госпиталя Валенсии. Оно впервые показало, что клетки иммунной системы микроглии и макрофаги усиливают инвазивные способности глиобластомы за счёт очистки некротических областей опухолей перед инвазивной нишей, одновременно игнорируя раковые клетки на их пути вторжения в мозг.
Так называемая инвазивная ниша, который является частью опухоли, вступающей в контакт со здоровыми тканями, по форме напоминает палисад, она довольно плохо снабжается кровеносными сосудами. Но в результате нехватки кислорода или гипоксии опухолевые клетки спокойно вторгаются в здоровые ткани. С другой стороны, происходит создание некротической зоны внутри опухоли. Исследование показало, что микроглии и макрофаги проникают в эти гипоксичные зоны и очищают их только от умирающих опухолевых клеток, не трогая те, которые растут и распространяются.
На следующем этапе ученые планируют выяснить, как можно воздействовать на микроглии и макрофаги с тем, чтобы за счёт иммунотерапии и других методов лечения они помогали не опухолям, а организму человека уничтожать эти злокачественные новообразования. Напомним, что смертность от глиобластом намного превышает 90%, и этот вид рака считается почти неизлечимым. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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