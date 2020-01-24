В Ростове-на-Дону 1 апреля сдадут новую поликлинику, но пациентов она примет только в июне

Медучреждение рассчитано на 250 посещений в сутки.В первом квартале 2020 года будет завершено строительство детской поликлиники на улице Профсоюзной Ростова-на-Дону . Первоначально здание собирались сдать в эксплуатацию в декабре прошлого года.Новую поликлинику в Железнодорожном районе начали строить в начале 2019 года. Согласно проекту, это будет 4-х этажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров. На первом этаже здания будет главный вход с тамбуром и парковкой для колясок, регистратура, гардероб, а также три бокса-изолятора, центр здоровья, кабинет врача неотложной помощи и рентген-отделение. На втором этаже запроектированы хирургическое отделение, блок клинико-диагностических лабораторий и кабинеты врачей. На третьем — разместятся физиотерапевтическое отделение с гардеробными, кабинеты врачей и администрации поликлиники.Большой объём работ запланирован также по благоустройству территории детской поликлиники, общая площадь которой более 2,6 тысячи квадратных метров, в том числе, зелёная зона с детской игровой площадкой. Кроме того, территория будет оснащена инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями.Корпус детской поликлиники уже построен, идут отделочные работы. Новая поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. По словам главного врача городской больницы №7 Александра Ширанова, завершения строительства ждут все жители Железнодорожного района. В старом здании постройки начала XX века, слишком мало места для полноценного детского отделения. Люди могут рассчитывать только на приём педиатров, а назначенные анализы и исследования вынуждены делать в других больницах, которые находятся достаточно далеко.Строители обещают сдать медучреждение 1 апреля. Ещё пару месяцев понадобится, чтобы расставить оборудование и получить лицензию. Первые посетители смогут прийти в поликлинику в июне. Оборудование почти на полтора миллиона рублей уже закуплено, штат врачей также укомплектован.