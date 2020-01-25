Совет эксперта: что делать, если начала болеть поясница?

Некоторых людей беспокоят болезненные ощущения в пояснице. Этот отдел под названием пояснично-крестцовый испытывает ежедневно максимум нагрузок, поэтому неудивительно, что возникают боли. Уже не идёт речь о профилактике такой проблемы. Сейчас важнее рассказать о том, что же делать, если начала болеть поясница. Об этом мы спросили хирурга Евгения Ширяева.





Больше двигаться





Врач советует больше двигаться, чтобы избежать проблем с поясницей. А если они уже появились, то надо тоже реже сидеть, чаще ходить. На работе, где чаще всего люди сидят за своими столами, надо вставать, двигаться. Идеально выполнять небольшую разминку раз в час. Такое очень часто практикуют в школах, так почему бы не привить подобную привычку и в офисе? Наклоны, повороты в разные стороны, ходьба — эти простые упражнения помогут, если у вас начала болеть поясница.





Никаких тяжестей





Желательно не носить тяжести, если начала болеть поясница. А если у вас такая работа или требуется сделать что-то по дому, то надо соблюдать определенные правила. Так, нужно удерживать мышцы пресса в подтянутом положении, а не вываливать живот. Сумки и коробки надо поднимать как можно ближе к телу, не нагибаться за стоящими на полу предметами, а присесть и поднять эту тяжесть. Это поможет, если болит поясница.





Тренировать мышцы пресса





Надо приучить себя удерживать мышцы пресса в подтянутом положении. Это укрепит их и поможет в определенной мере снять нагрузку с поясницы.





Заниматься физкультурой





Наиболее хороши для поясницы упражнения, укрепляющие позвоночник и мышцы, опоясывающие область поясницы как корсет. Физкультура позволит мышцам оставаться всегда в укрепленном состоянии и снять избыток нагрузки с области поясницы. Если позвоночник будет более гибким, то можно избежать ситуаций, когда сосуды оказываются в передавленном состоянии, происходит пережатие нервных окончаний. Соответственно, и поясница так болеть не будет.





Если у вас на протяжении нескольких недель не проходят поясничные боли, то лучше обратиться к врачу. Это может быть симптомом серьёзного заболевания.