Пациенты считают, что государственные больницы Ростовской области лучше частных

Таковы результаты независимой оценки, которая впервые проводилась в регионе по новым критериям.Проведенная в Ростовской области независимая оценка показала, что пациенты оценили качество оказания медицинских услуг в Ростовской области в государственных учреждениях гораздо выше, чем в частных клиниках.Исполняющий обязанности министра здравоохранения донского региона Андрей Ерошенко сообщил, в среднем все больницы региона набрали 83,5 из максимально возможных 100 балов. Оценку «отлично» получили 67 медицинских учреждений, «хорошо» — 12, «удовлетворительно» — четыре и одно признано неуспевающим.Примечательно, но среди «отличников» оказались государственные больницы, а «троечниками» и «двоечниками» стали частные клиники. Андрей Ерошенко признался, что был весьма удивлен такими результатами, поскольку, по его словам, частные медцентры больше внимания уделяют внешней привлекательности, чем государственные учреждения.Лидерами стали ЦГБ Батайска, ростовская поликлиника №16 и больница №8 областного центра. Они набрали максимальное количество балов, — порадовался за коллег Андрей Ерошенко.В опросе приняли участие более 25 тысяч человек. Это обычные люди, которые знакомы с медициной только по тому, что обращались за помощью.Независимая оценка в учреждениях здравоохранения, образования и культуры проводится с 2013 года. Изначально для этого применялись разные критерии, но сейчас их удалось систематизировать на федеральном уровне, выработав единые подходы. При этом оценивается не качество лечения или обучения, а условия оказания услуг, например, вежливость персонала, понятность указателей в помещениях или доступность питьевой воды.Стоит заметить, что практически все социальные учреждения в Ростовской области, к примеру, плохо оборудованы пандусами и специальными лифтами для инвалидов. Кроме того, большинство из них практически не уделяет внимание продвижению услуг в Интернете — к такому выводу пришли авторы отчёта. Эти нарушения рекомендовано устранить в ближайшее время.