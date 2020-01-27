МРТ-сканы помогают распознавать рак груди
Магнитно-резонансная томография может помочь в распознавании опухолей молочных желез. В настоящее время для их диагностики чаще всего применяют маммографию.
Новое исследование показало, что сканы МРТ могут использоваться для идентификации некоторых потенциально полезных в диагностике рака груди биомаркеров. С их помощью можно распознать эту коварную болезнь на более раннем этапе. Исследователи из Memorial Sloan Kettering Cancer Center в США сравнили здоровые ткани груди пациенток со злокачественными новообразованиями, способными распространяется по организму, а также доброкачественные или нераковые опухоли груди. Это сравнение выявило многочисленные различия в биомаркерах, которые можно оценить с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) или МРТ.
По мнению исследователей, данные методы диагностики позволят повысить эффективность выявления коварных недугов. При раке груди ранняя диагностика является ключевой для того, чтобы у пациентов были хорошие прогнозы и показатели выживаемости. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nuclear Medicine. В настоящее время для выявления опухолей груди чаще всего применяется маммография, использующая рентгеновские лучи низкой интенсивности для оценки молочных желез.
С помощью маммографии удалось снизить смертность пациенток с раком груди на 30%, однако ее чувствительность ограничена, и ещё сильнее снижается, если у женщины имеется довольно плотная грудная ткань. В исследовании участвовал 141 пациент, у кого на маммографии или сонографии были выявлены аномалии.Пациентки проходили через комбинацию ПЭТ груди с динамическим МРТ на основе контрастного раствора. У всех женщин в здоровой груди, не имеющей опухоли, были выявлены биомаркеры, а изучение разницы между ними и позволило установить наличие болезни на ранней стадии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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