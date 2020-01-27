Совет эксперта: как избавиться от похмелья

Похмелье

Головная боль, усталость, тошнота, желание закутаться в одеяло и никуда не ходить - похмелье у всех проявляется по-разному. Однозначно одно - работоспособность у человека после бурной вечеринки, как правило, на нуле.

Чтобы поднять себя с постели и улучшить самочувствие, ловите действенные методы, как избавиться от похмелья. MedikForum.ru их назвали эксперты.

Детокс


Похмелье

Если вы готовы к экстренным мерам, используйте биохимическую детоксикацию. Купите в аптеке янтарную кислоту. Необходимо раз в час рассасывать одну таблетку, но не больше шести штук в сутки.

Помните о противопоказаниях: янтарную кислоту нельзя использовать людям с гастритом и повышенным давлением. Можно воспользоваться таким методом: выдавить сок двух-трех лимонов, развести кипяченой водой и выпить.

Обильное питьё


Похмелье

Алкоголь в организме задерживает воду, как следствие, появляются отеки. Неудивительно, что люди похмелья выглядят опухшими, а от нехватки жидкости в сосудах человек испытывает жажду. Избавиться от отеков можно при помощи жидкости. Пейте достаточное количество воды, примите контрастный душ, сходите в сауну. Пользу принесёт мочегонное средство, должный эффект оказывают арбуз, зелёный чай.

Соль


Похмелье

Похмелье предполагает восполнение баланса солей. Нужного результата не будет, если просто пить воду. Оптимально — выпить огуречный рассол, любимый напиток всех  страдающих от похмелья. Рассол поможет избавиться от проблемы.

Отметим, похмелья доводить не стоит. Сделать это можно с помощью простых профилактических мер. Нужно не злоупотреблять алкоголем, как следует закусывать, на каждый бокал спиртного должен приходиться стакан воды. Простые меры помогут избавиться от похмелья до его появления.

Похмелье
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