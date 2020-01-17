Второй пациент в Китае умер от таинственного вируса
Второй пациент в Китае скончался от загадочного вируса, что рождает опасения по поводу возможной вспышки этой болезни. После того, как первый случай был зафиксирован в Японии, учёные согласились, что болезнь может распространиться по всему миру.
Второй человек скончался от коронавируса в Китае на волне опасений по поводу летальный вспышки этого загадочного заболевания, способного распространиться по всему миру. 69-летний мужчина, который известен только под именем Сиань, скончался в первые часы 15 января в больнице Jinyintan Hospital города Ухань. Он был доставлен сюда 31 декабря с характерными симптомами вируса, как рассказали местные представители здравоохранения. Мужчина получал всё необходимое лечение, однако его здоровье резко ухудшилось 4 января, после чего начался необратимый процесс.
К настоящему времени 41 пациент из города Ухань столкнулись с пневмонией, вызванной вирусом с декабря прошлого года. Первый летальный случай был зафиксирован 9 января - скончался мужчина в возрасте 61 года. Буквально в тот же самый день власти Японии подтвердили первую инфекцию на территории своей страны. Её жертвой стал мужчина после 30 лет, который недавно вернулся из города Ухань. Это уже второй случай обнаружения вируса за пределами Китая. Ранее 61-летняя китаянка была помещена на карантин и подвергнута лечению в Таиланде. Сообщалось, что она тоже посещала Ухань.
Всемирная организация здравоохранения по этому поводу предупредила больницы во всех странах мира о необходимости подготовиться к возможному глобальному распространению болезни. Речь идет о коронавирусе, который вызывает похожие на грипп симптомы вроде насморка, головных болей, кашля, болей в горле и жара. Однако данный вирус никогда ранее не фиксировался, у него даже нет названия. Тесты продемонстрировали, что это новый тип коронавирусов из того же самого семейство, что и смертоносный патоген атипичной пневмонии, который убил сотни жителей Китая и Гонконга в начале 2000-х годов. Об этом пшите The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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