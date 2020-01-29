Таблетки-пустышки оказывают не менее мощный эффект
Лекарства из категории плацебо, содержащие простой сахар, оказывают такой же физиологический эффект на мозг, как настоящие препараты. К этому удивительному выводу пришли ученые из Гарвардского университета.
Перед выпуском любого лекарственного средства на рынок оно проходит клинические исследования, в ходе которых необходимо доказать, что эти препараты эффективней плацебо. Так называют похожие по форме лекарства, в реальности не содержащие никаких активных ингредиентов. Во время экспериментов часть пациентов получают препараты с действующими ингредиентами, а часть - пустышки, которые выглядят так же. Пациенты не знают, что они получают.
В медицине распространено мнение о том, что таблетки с сахаром или плацебо не способны оказывать физиологического эффекта на мозг, и их воздействие строго психологическое. Человек убеждает себя в том, что ему легче. Это известно, как эффект плацебо, и чтобы какие-то настоящие лекарства были одобрены, они должны оказывать более мощное воздействие. Ученые Гарвардского университета предположили, что мнение об отсутствии физиологического эффекта плацебо ошибочно. Сахарные пилюли могут оказывать точно такой же эффект на мозг, как настоящие лекарства.
А это значит, что таблетки-пустышки не обманывают сознание, а действуют на мозг на реальной, биологической основе. Теоретически это дает возможность врачам специально выписывать людям лекарства без активных действующих веществ,не имеющие побочных эффектов. Примерно такое же действие, с точки зрения науки, производят гомеопатические препараты, где концентрация действующих веществ настолько ничтожна, что теоретически не может приводить к каким-либо действиям. По словам исследователей, плацебо могут специфические модулировать ощущения человеческого тела, влиять на симптомы и эмоции. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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