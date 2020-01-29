Ставропольский онкодиспансер оснащается новым оборудованием
В Ставропольском крае реализуется региональный национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», в рамках которого, как стало известно МедикФорум, местный онкологический диспансер осваивает новые подходы в лечении пациентов с раком молочной железы.
Люди с онкологическими заболеваниями, получающие длительное лечение, химиотерапию, получили возможность более безопасного и безболезненного введения препаратов, с помощью специальных порт-систем, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья.
В медицинское учреждение закупили новое оборудование, в частности, С-дугу. Это специфический рентген-аппарат с подвижным электронно-оптическим преобразователем, который позволяет улучшить детализацию изображений и проводить более тщательную диагностику установленной порт-системы.
Установка порт-системы снижает для онкобольного риск попадания инфекции, даёт возможность получения крови для анализа, упрощает внутривенное введение химиотерапевтических препаратов и исключает развитие флеботромбозов и флебитов после введения агрессивных химиотерапевтических препаратов.
Кроме того, специалисты онкологического диспансера комментируют, что порт можно использовать без переустановки довольно длительно – порядка 5 лет, мембрана резервуара выдерживает около 1000 проколов. А после заживания места его установки пациент может жить полноценной жизнью, посещать бассейн, заниматься спортом.
– В Ставропольском крае предусмотрено переоснащение медучреждений, оказывающих помощь онкобольным, открытие центров амбулаторной онкологической помощи, а также строительство нового корпуса краевого онкологического диспансера, - говорит первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Ранее МедикФорум сообщал, что сотрудники министерства здравоохранения Ставропольского края призвали жителей региона соблюдать меры предосторожности, выезжая в КНР.
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