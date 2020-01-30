Отказ от курения вызывает рост здоровых клеток
Наблюдения показали, что отказ от курения может спровоцировать рост здоровых клеток и восстановить частично ущерб, нанесенный никотином. Этот процесс наблюдался даже у 70-летних пациентов, которые в течение жизни выкурили более 10 000 пачек.
Никогда не поздно бросать курить. Ученые из Великобритании выяснили, что отказ от курения не только предотвращает дальнейшее повреждение клеток в легких, но и может вызвать рост здоровых клеток, которые до этого были уничтожены. Результаты исследования публикует журнал Nature. Авторы отмечают, что процесс восстановления клеток наблюдался у 70-летних пациентов, которые выкуривали по 10 000 пачек сигарет в течение жизни. Клетки, уничтожаемые вредной привычкой, после отказа от сигарет начинают расти и размножаться, и это помогает даже в борьбе против рака.
Следовательно, научная работа показала, что отказ от курения дает нечто большее, чем простая остановка ущерба, наносимого лёгким. У заядлых курильщиков количество клеток на 4-10% меньше, чем у тех, кто не притрагивается к сигаретам. И теперь исследование ученых из Университетского колледжа Лондона показало, что данный дефицит клеток можно ликвидировать в том случае, если человек бросает курить. Этого можно добиться практически в любом возрасте, и даже в пожилом.
Исследователи проанализировали образцы тканей 16 человек - курящих, некурящих и бросивших курить. 96% клеток в лёгких курильщиков имели генетические мутации, которых не наблюдалось у некурящих. 25% клеток имели, по крайней мере, одну мутацию, связанную с раком. У бросивших курить наблюдалось в 4 раза больше здоровых клеток в дыхательных путях, чем у людей, продолжавших курить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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