Проблемы фейковых медицинских новостей обсудили на Ставрополье

- Конечно, есть и реальные факты, случаются и врачебные ошибки, человеческий фактор, но чаще всего ради «хайпа», раскрутки своей страницы в Интернете, недобросовестные люди создают определенную волну, - отметил Вадим Баканов.

Как прокомментировал первый заместитель министра здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов, медицинские учреждения региона стараются и чаще всего не реагируют на подобные ситуации и не отстаивают свою репутацию по той простой причине, что, во-первых, у них на это нет ресурсов, а во-вторых, общественного резонанса сравнимого с тем, что вызван горячей «фейковой» новостью не будет.