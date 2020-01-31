Проблемы фейковых медицинских новостей обсудили на Ставрополье
Всё чаще в сети Интернет и посредством месенджеров стали распространяться ложные сведения на медицинские темы. Эту проблему обсудили в Ставропольском крае в раках круглого стола в региональной приемной Дмитрия Медведева.
Как узнал МедикФорум, на мероприятии присутствовали представители медицинского и научного сообществ, сотрудники правоохранительных органов, юристы, общественники, депутаты федерального и краевого парламентов.
Как рассказали эксперты, сегодня в социальных сетях ежедневно формируются неконтролируемые потоки информации, чаще всего непроверенной, а иногда и намеренно ложной. При этом, чем невероятнее новость, тем быстрее она распространяется, тем больше аудитория, которая готова ей доверять. Особенно опасно, когда такая информация касается вопросов здравоохранения.
- Конечно, есть и реальные факты, случаются и врачебные ошибки, человеческий фактор, но чаще всего ради «хайпа», раскрутки своей страницы в Интернете, недобросовестные люди создают определенную волну, - отметил Вадим Баканов.
Так недавно на Ставрополье прошла новость, где на видео парень снимал тараканов в тарелке с едой в столовой одной из больниц. Позже парень признался, что сам положил в тарелку насекомых, чтобы снять эффектное видео для социальных сетей. И это, к сожалению, не единичный случай.
Подобные новости формируют в обществе негативное отношение к системе здравоохранения в целом.
Как прокомментировал первый заместитель министра здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов, медицинские учреждения региона стараются и чаще всего не реагируют на подобные ситуации и не отстаивают свою репутацию по той простой причине, что, во-первых, у них на это нет ресурсов, а во-вторых, общественного резонанса сравнимого с тем, что вызван горячей «фейковой» новостью не будет.
Участниками дискуссии было предложено привлечь к решению этой проблемы профессиональное журналистское сообщество.
Ранее МедикФорум сообщал, что лжеинформацию о коронавирусе распространяют на Ставрополье.
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