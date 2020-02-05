Почему мужчины чаще умирают от рака
Мужчины на 16 процентов чаще заболевают раком, чем женщины, и на 40 процентов чаще умирают. Почему так происходит, дает ответ журнал Times Now.
Исследования, проведенные по всему миру, показали, что среди мужчин наиболее распространенными видами рака, вызывающих смерть, являются опухоли простаты, легких, кишечника, поджелудочной железы, мочевого пузыря. Ученые отмечают, что на самом деле нет существенной биологической причины, которая бы объясняла повышенную восприимчивость мужчин в раку в сравнении с женщинами. Данное различие они связывают с влиянием небиологических факторов.
Почему мужчины чаще заболевают и умирают от рака? Специалисты дают два возможных объяснения.
Факторы образа жизни. По словам доктора Дональда Бабу, безудержное курение, употребление алкоголя, быстрый рост веса, отсутствие физических упражнений – все это увеличивает риск развития некоторых видов рака.
Невнимательность к симптомам. Доктор Бабу констатирует: мужчины склонны закрывать глаза на свои симптомы, скрывать их или просто не распознавать по незнанию. В результате к тому времени, когда у них диагностируют рак, он может находиться на поздней стадии. Более поздняя диагностика онкозаболеваний у мужчин фиксируется гораздо чаще, чем у женщин. Сильный пол в целом гораздо неохотнее посещает врачей и контактирует с ними для получения консультаций.
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