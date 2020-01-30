Врачи считают, что женщинам вредно сидеть в позе нога на ногу
Поза нога на ногу, в которой так любят сидеть женщины, может сильно вредить здоровью. По словам врачей, она способствует варикозу и повышенному давлению.
Зажим нервных окончаний. При скрещивании ног у сидящих женщин страдает не только опорная конечность. Нога, находящаяся сверху, также подвергается нагрузке. В результате сдавливается малоберцовый нерв, проходящий через подколенную ямку. Признаком данного нарушения является онемение ступни, голени. Когда оно приводит к необратимым повреждениям в нерве, возникает риск паралича ступней и пальцев ног.
Повышение артериального давления. Врачи отмечают: в позе нога на ногу у женщин пережимаются не только нервы, но и вены. Особый вред этого в том, что сердце перестает получать достаточное количество крови и кислорода. В результате другие кровеносные сосуды перенимают данную функцию, что увеличивает нагрузку. Как следствие, кровяное давление повышается. В том случае, когда сосуды повреждаются уже невозвратно, давление не приходит в норму после смены положения ног.
Варикозное расширение вен. Врачи считают, что перекрещивание ног у сидящих женщин не является самостоятельной причиной варикоза. Но существуют факторы - ожирение, генетическая предрасположенность, беременность, - увеличивающие вероятность сосудистых повреждений в положении « нога на ногу». При их наличии может формироваться даже тромбоз глубоких вен.
Ухудшение осанки. Нога на ногу – неестественная поза. Не только женщины, но каждый человек, ежедневно подолгу сидящий в таком положении, рискует получить кривую спину и перекошенный таз, плюс постоянные боли и дискомфорт в мышцах, суставах, поясняют врачи.
«Если вы вынуждены вести малоподвижный способ жизни и сидеть на стуле на работе по несколько часов в день, старайтесь, по крайней мере, сидеть правильно и ставить ноги рядом, не перекрещивая. Хотя бы раз в час поднимайтесь на несколько минут и разминайтесь», - приводится совет специалистов на портале germania.one.
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