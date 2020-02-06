Вдовий горбик: как избавиться от жировых отложений на шее?

Отложения жира на шее часто образуются у женщин после 45 лет. Именно поэтому их называют вдовьим горбиком, так как в таком возрасте раньше многие представительницы прекрасного пола оставались без мужей. MedikForum.ru решил разобраться, почему образуется вдовий горбик и как избавиться от жировых отложений на шее.





Причины образования





Считается, что вдовий горбик представляет собой отложение солей. Однако врачи говорят, что это явные жировые отложения в районе седьмого шейного позвонка. Изменений во время рентгена не будет заметно, но будет выраженное утолщение подкожно-жировой клетчатки в области перехода шейного отдела в грудной. Это не нормальная ситуация.





Чаще с жировыми отложениями сталкиваются женщины. После менопаузы уровень эстрогена и прогестерона заметно снижен, поэтому при перестройке гормонального фона образуются жировые отложения в области шеи. Жир откладывается в воротниковой зоне, на бёдрах, ягодицах.





Заметим, что жировые отложения на шее могут доставить массу неудобств, не только эстетических. Они препятствуют кровоснабжению головного мозга, провоцируя высокое давление.





Как избавиться от жира на шее





От жировых отложений на шее помогают массажи, правильное питание и различные физиопроцедуры. К последним относят ультразвуковую терапию, импульсные токи и ударно-волновую терапию. Подобных курсов понадобится не меньше 10-15 процедур. При этом нужно сочетать их с лечебной гимнастикой и правильным питанием.





Некоторые женщины ошибочно считают, что эффективна липосакция. Но медики уверяют, что эффект будет временным, со временем жир нарастёт снова. Сейчас применяют лазер для удаления вдовьего горбика. Но ничего лучше курса массажа, питания и лечебной физкультуры пока точно не придумали.





Не ленитесь, не жалейте времени и средств – найдите хорошего массажиста, готовьте правильную еду и старайтесь. Это поможет уберечься от жировых отложений на шее и избавиться от них при их образовании.