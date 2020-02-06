Взрослый рак будут находить в детстве
Ученые обнаружили, что опухоли производят хорошо уловимые сигналы за десятки лет до развития рака. Следовательно, взрослый рак можно распознать в детском возрасте.
Определенные признаки рака появляются за десятки лет до того, как опухоли сформируются в организме и начнут его уничтожать. Исследователи обнаружили, что генетические мутации, питающие рост опухолей, можно зафиксировать еще в детском возрасте пациента. Следовательно, в будущем детей можно проводить через ДНК-анализ ради поиска специфических мутаций, что поможет предотвратить развития тяжелых болезней.
Собственно, анализ ДНК ребенка можно сделать и в наши дни, но это дорогостоящее мероприятие, если эксперты не знают, что искать. Нельзя сделать его обязательным для детей. Сегодня подобные анализы проводят для поиска специфических мутаций, если есть данные, что они могут обнаружиться (к примеру, из-за родителей). Исследование показало, что при опухолях яичников генетические изменения происходят рано - порой за 50 лет до возникновения рака. Саму эту опухоль зовут "тихим убийцей", так как до последней стадии она себя не проявляет. Ну а когда появляются такие симптомы, как потеря аппетита и вздутие, женщины долго принимают их за проблемы с пищеварением, а правильный диагноз вовсе запаздывает.
Ученые лондонского Francis Crick Institute разработали первый атлас генетических мутаций по целому спектру типов рака. Уже известно, какие мутации в генах могут за годы и десятилетия до развития болезни вызывать свыше 30 разных опухолей. Теперь необходимо создать доступный по стоимости универсальный генетический тест, позволяющий вовремя получать эту информацию, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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