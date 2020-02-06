Весеннее и летнее зачатие грозит преэклампсией
Будущие мамы, у которых зачатие происходит весной или летом, имеют повышенный риск преэклампсии. Это связано с низким уровнем получаемого в важнейший период беременности витамина D.
Если женщина зачала ребенка весной или летом, то риск преэклампсии у нее выше, чем при осеннем или зимнем зачатии. Исследование с участием 50 000 женщин из Дании показало, что самым опасным в этом плане является период зачатия с июня по август. Преэклампсия - повышенное артериальное давление во время беременности, которое обычно начинается после 20-й недели. К этому моменту для зачавших весной и летом женщин уже наступает зима, когда уровень витамина D снижается из-за дефицита солнечных дней. По мнению авторов исследования, нехватка этого витамина вызывает изменения в плаценте.
Впрочем, другие ученые подвергли критике выводы исследователей из Aarhus University, не предоставивших "абсолютно никаких доказательств" влияния витамина D на риск развития преэклампсии. В ходе наблюдений у 8,5% беременных выявили повышение давления во время беременности, относящееся либо к преэклампсии, либо к гестационной гипертонии. Из-за скачков давления дополнительной нагрузке подвергаются кровеносные сосуды и сердце будущих мам, а в их моче обнаруживают избыток белка (протеинурия).
Точная причина преэклампсии неизвестна, но есть версия, что ее вызывают проблемы с плацентой. Исследование показало, что зачавшие ребенка в июне женщины на 17% чаще сталкивались с преэклампсией. У зачавших в августе и рожавших в мае риск гестационной гипертонии вырастал на 35% даже при учете веса женщин, возраста, этнического происхождения, курения и проведения ЭКО, как пишет Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий