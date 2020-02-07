Врачи назвали пять грубых ошибок при приеме антибиотиков
Ошибки, совершаемые при приеме антибиотиков, ведут к тому, что бактерии теряют чувствительность к активным лекарственным ингредиентам, и лечение не дает желанного эффекта. Врачи назвали пять грубых ошибок, совершаемых людьми при использовании данных препаратов.
Востребованность в антибиотиках зимой возрастает - их прием часто назначается для терапии типичных сезонных патологий: инфекций мочевого пузыря, слизистой желудка, также гнойных бронхитов, пневмонии. Легочная инфекция, вызываемая новым китайским коронавирусом 2019-nCoV, также требует лечения антибиотиками.
В связи с этим врачи предупреждают: прием антибиотиков должны быть аккуратным и продуманным. Данные средства обладают свойством нарушать привычный бактериальный баланс кишечной флоры, что чревато ослаблением иммунитета, общим ухудшением здоровья.
Специалисты назвали пять грубых ошибок при приеме антибиотиков.
Запивать не водой. Средство-антибиотик следует принимать со стаканом воды: благодаря обильной гидратации медикамент легче растворяется. Также вода оказывает наименьшее влияние на лекарство. Кофе, чай, молочные напитки препятствовать усвоению его ингредиентов, образуют нежелательные сочетания с антибиотиками.
Нерегулярность приема. Распространенная грубая ошибка при приеме антибиотиков. Строго соблюдение временных интервалов обеспечивает достаточное количество активного ингредиента в организме - это единственный способ успешно бороться с бактериями.
Что советуют врачи:
- если антибиотик нужно принимать один раз в день, это делается в одно и то же время;
- прием антибиотика два раза в день означает, что принимают его каждые 12 часов, три раза в день – каждые 8 часов.
- «до еды» - за полчаса до часа до пищи;
- «во время еды» - непосредственно за трапезой;
- «после еды» - через два часа после пищи.
Принимать от респираторных заболеваний. Очень грубая ошибка! Грипп и простуда вызываются вирусами, и лечение данными медикаментами не имеет никакого смысла. Они используются только при наличии бактериального воспаления.
Выбрасывать с бытовыми отходами. Не совершайте такой ошибки, - окружающая среда, в особенности природные источники питьевой воды, уже сильно загрязнены разными веществами, включая антибиотики. Их неправильная утилизация усугубляет проблему.
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