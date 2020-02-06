Нормального пульса в состоянии покоя не существует
Исследование с участием 100 000 человек показало, что этот пульс может отличаться в пределах 70 ударов в минуту. У одного нормой являются 40 ударов, а у другого - 109.
Ученые доказали, что какого-то среднего показателя пульса в состоянии покоя просто не существует. И нет определенного количества ударов, считающегося нормой. Замеры пульса у более 100 000 человек дали удивительные результаты. У кого-то пульс в состоянии покоя (то есть в тот момент, когда человек находился в сидячем или лежачем положении) составлял 40 ударов в минуту, а у кого-то - 109. На показатели пульса влияли возраст, пол и вес, курение и уровень физической активности. У каждого человека этот показатель оставался более или мене постоянным, но иногда его изменения говорили о чем-то тревожном.
Сегодня разного рода фитнес-браслеты позволяют измерять пульс в режиме реального времени в течение многих дней подряд. Ранее это происходило во время визитов к врачу, но самая современная ЭКГ не даст достаточной информации о том, как изменяется пульс с течением времени, и как это проявляется у больших групп людей. Исследование ученых из Scripps Research Translational Institute в США охватило десятки тысяч американцев из всех штатов, средний возраст добровольцев составил 46 лет. Длительное время нормальным показателем пульса в состоянии покоя считались от 60 до 100 ударов в минуту, но теперь эти рамки выросли с 40 до 109. В среднем, у мужчин пульс варьировался в пределах 50-80, а у женщин - от 53 до 82.
На пульс влияли не только возраст, пол и вес, но и количества сна, получаемого ежедневно. Обычно, если скорость пульса превышает 100 ударов, это свидетельствует о стрессе. С возрастом показатели пульса также растут. Исследование публикует PLOS ONE. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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