Победившим коронавирус не гарантирован иммунитет
Справившиеся с китайским коронавирусом пациенты могут снова столкнуться с этой опаснейшей инфекцией. Врачи утверждают, что иммунитета организму болезнь не дает.
Каждый день в мире регистрируются десятки умерших и выздоровевших от китайского коронавируса людей. Радость последних объяснима, но известный китайский врач и ученый доктор Жан Чинкван (Zhan Qingyuan) заявил, что похожий на атипичную пневмонию вирус плох дополнительно еще и тем, что он не обеспечивает иммунитета. Это совершенно новый вирус, и невосприимчивости к нему нет ни у кого, включая уже переболевших. Обычно после столкновения с такими болезнями, как грипп, у человека возникает частичный иммунитет, а после ветрянки - полный. Вероятность повторного заражения снижается.
Коронавирус из Уханя представляет точно такую же опасность для уже переболевших и для здоровых. Доктор Жан высказал предположение, что выздоровление пациентов не означает полную очистку организма от вируса, и они снова могут заболеть, даже не заразившись второй раз. С этим утверждением китайского врача, способным испугать десятки тысяч людей, категорически не согласны другие эксперты. Они подчеркивают, что доказательств подобного у науки нет - ни один из выздоровевших повторно не заболел. Об этом сообщает The Daily Mail.
"У вылечившихся имеется риск рецидива, - заявил доктор Жан на пресс-конференции. - Им необходимо продолжать использовать собственные средства защиты. Конечно, после попадания вируса в организме создаются антитела, которые в будущем отыщут вирус и уничтожат. Но у некоторых людей их действие будет непродолжительным". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий