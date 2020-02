Можно ли заразиться коронавирусом от здорового человека

Авторитетный журнал The New England Journal of Medicine 30 января опубликовал исследование о первых 4 пациентах из Германии, заразившихся китайским коронавирусом от дамы из Шанхая. Оно привлекло внимание многих тем, что в нем утверждалось о способности человека безо внешних симптомов опасной болезни распространять её среди людей. Если подобное имеет место, то справиться с эпидемией китайского вируса будет сложно. Отметим, что схожие предположения раньше выдвигали и китайские исследователи, полагавшие, что люди без симптомов могут передавать вирус. Впрочем, это не подтверждалось.Теперь группа ученых из немецкого Института Роберта Коха отправило письмо в тот самый научный журнал. В нём говорится о том, что авторы исследования лично не общались с той самой заболевшей женщиной перед тем, как опубликовать свою работу. В реальности, они опирались на информацию от 4 других пациентов. Они и заявили, что пациентка из Китая «вроде бы» не имела симптомов. Когда немецкие учёные связались по телефону с этой женщиной из Шанхая, то выяснилось, что у неё были явные признаки коронавируса. В частности, она ощущала сильную усталость, страдала от мышечной боли и принимала парацетамол для снижения жара.Таким образом, данные о том, что внешне абсолютно здоровый человек, не чувствующий недомоганий, способен распространять коварный вирус, не соответствуют действительности. До сегодняшнего дня это не подтверждено, а опубликованное исследование ученые признали уязвимым. Нет научных доказательств того, что во время инкубационного периода человек представляет опасность, как пишет Science . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ