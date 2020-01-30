Немецкие медики объяснили, почему коронавирус не может быть очень опасным

«Вирус определенно не так заразен, как корь. Для того, чтобы заразиться им, нужно некоторое время контактировать с зараженным человеком на расстоянии менее одного метра. При этом новое заболевание легких в большинстве случаев протекает легко, иногда даже без симптомов», - сказал немецкий врач-инфекционист.

«В стране есть вирусные заболевания, которые гораздо более заразны и опасны, чем нынешний коронавирус», - заметил специалист.

«У пациентов с вирусом Sars или с новым коронавирусом, кожной сыпи никогда не было», - резюмировал профессор вирусологии из Университетского медицинского центра Фрайбурга профессор Хартмут Хенгель.