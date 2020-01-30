Немецкие медики объяснили, почему коронавирус не может быть очень опасным
Вопреки пугающим данным о стремительном распространении нового китайского коронавируса немецкие медики утверждают: мощь и опасность инфекции преувеличиваются, корь и грипп являются более заразными. Об этом сообщается на портале Focus.de.
Специалисты констатируют, что вместе с распространением коронавируса размножается и недостоверная информация о нем, нагнетается паника, озвучиваются теории заговора. Все это связано с тем, что новая инфекция переносится вирусом, который до сих пор не был известен врачам в такой форме. Подобное незнание порождает страх и всевозможные конспирологические измышления на тему коронавируса.
Насколько же заразен и опасен новый вирус на самом деле?
По словам Бернда Зальцбергера, председателя Немецкого общества инфекционных заболеваний, китайский коронавирус является более заразным, чем возбудитель Sars. Тем не менее, у последнего выше частота серьезных заболеваний выше. Эксперт сравнил коронавирус с корью и заявил, что она более заразна.
«Вирус определенно не так заразен, как корь. Для того, чтобы заразиться им, нужно некоторое время контактировать с зараженным человеком на расстоянии менее одного метра. При этом новое заболевание легких в большинстве случаев протекает легко, иногда даже без симптомов», - сказал немецкий врач-инфекционист.
Другой медик, Клеменс Вендтнер, лечащий первых четырех пациентов с коронавирусом в Германии, разделяет данное мнение. Он подчеркивает: для паники нет никаких причин.
«В стране есть вирусные заболевания, которые гораздо более заразны и опасны, чем нынешний коронавирус», - заметил специалист.
По мнению экспертов, риск заражения гриппом в настоящее время выше, чем вероятность пострадать от коронавируса. Ежегодно грипп убивает множество людей. В Германии в эпидсезон 2017/2018 года от гриппа скончались около 25 000 человек. Как инфекция грипп гораздо опаснее.
Также медики прокомментировали один из самых горячих слухов о скрываемом симптоме коронавируса. В социальных сетях распространяется информация о том, что он проявляется не только через жар, кашель, одышку и усталость, но также в виде сыпи на коже с красными зудящими пятнами, которые могут иметь черную точку посередине.
«У пациентов с вирусом Sars или с новым коронавирусом, кожной сыпи никогда не было», - резюмировал профессор вирусологии из Университетского медицинского центра Фрайбурга профессор Хартмут Хенгель.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения в организме могут говорить о заражении коронавирусом.
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