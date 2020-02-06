Подлинное число жертв коронавируса могут скрывать
В прессу попала утечка данных, которая шокировала даже журналистов. Если верить этой информации, число заболевших китайским коронавирусом составляет 154 000 человек, а количество умерших перевалило за 24 500.
Вторая крупнейшая компания Китая Tencent неожиданно опубликовала на своей странице "Трекер эпидемической ситуации" совершенно другие цифры о количестве заболевших и умерших от китайского коронавируса, чем те, которые имеются в распоряжении ВОЗ. Оказалось, что число заболевших составляет 154 023 человека, а количество умерших - 24 589, что более чем в 10 раз больше официальных чисел по заболевшим и более чем в 80 раз больше по умершим. Как сообщает Taiwan News, данная информация провисела недолго, и была быстро скорректирована в соответствии с официальными данными. Теперь остается гадать, стало ли все это следствием банальной ошибки наборщиков, либо допущена утечка о реальной ситуации в Поднебесной.
По другим данным, также неофициальным, количество заболевших в Китае составляет 79 808, а число поправившихся только 269, а не 351, как официально сообщается. Правящую Китаем коммунистическую партию на Западе не раз обвиняли в жесткой цензуре в СМИ, а сам Китай некоторые сторонники теории заговоров вообще подозревают в «большой лжи» даже по поводу собственной численности населения. Высказывались точки зрения о том, что реальное число граждан КНР составляет около 600 млн человек, а информация о полутора миллиардах нужна стране для внушения страха другим государствам.
Вторник продемонстрировал резкий всплеск числа умерших от коронавируса - за один день из жизни ушли 73 человека. Общее число жертв болезни теперь составляет 563. За этот же день количество заболевших разом увеличилось на 3 694 до 28 018. По-прежнему, большинство пациентов находится в городе Ухань, там же и большая часть умерших. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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