В Ростове-на-Дону чуть не нашли коронавирус у студента из Китая

Власти города и медики утверждают, что у молодого человека была всего лишь «небольшая температура».В минувшие в выходные дни в мессенджерах Ростова-на-Дону стала распространяться информация о том, что студента из Китая на скорой помощи привезли в больницу, и врачи подтвердили диагноз коронавирус. В сети даже появилась аудиозапись, где женский голос рассказывает о некоем студенте из Китая, которого госпитализировали в ЦГБ. До этого он, якобы, давно не появлялся в университете, прилетел из Китая и направился в вуз, где устроил скандал по поводу того, что его не пускают.Власти города и медики информацию о коронавирусе не подтвердили, а новость назвали «фейковой». По словам начальника управления здравоохранения донской столицы Надежды Левицкой, у студента, прибывшего из Китая на этой неделе, была небольшая температура, его отправили в ЦГБ, где проверили на коронавирус, лабораторно наличие вируса у него не подтвердилось.В настоящее время в Ростовской области принимаются все меры по недопущению распространения инфекции. В частности, в аэропорту Платов усилили санитарно-карантинный контроль, на рейсах проводится двухэтапная дистанционная температурометрия при помощи тепловизоров. Особое внимание уделяется пассажирам из Китая, Тайланда, Стамбула. По данным управления здравоохранения, городские лаборатории донской столицы в течение 6-8 часов могут подтвердить или опровергнуть подозрение на коронавирус.Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Его жертвами в Китае стали уже более 300 человек, заражены около 14,5 тыс. человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.