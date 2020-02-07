Лекарство от диабета росиглитазон может приводить к развитию сердечных патологий
Исследователи обнаружили, что росиглитазон – лекарство для лечения диабета 2 типа – может увеличить риск серьезных патологий сердца, привести к развитию сердечной недостаточности. Об этом сообщается в публикации журнале The BMJ.
Росиглитазон относится к классу лекарств тиазолидиндионов, помогающих контролировать уровень сахара в крови у пациентов с диабетом 2 типа. Новая работа ученых свидетельствует: препарат также может приводить к развитию сердечных отклонений.
По словам специалистов, на связь росиглитазона с повышенным риском сердечных приступов наука обратила внимание еще в 2007 году. С того времени был получен массив данных по этой проблеме. Но сведения были противоречивыми – в основном они опирались на результаты, опубликованные в публикациях, и не подтверждались клиническими испытаниями.
Недавно группа специалистов повторно проанализировала имеющиеся данные и прояснила некоторые неопределенности в отношении сердечно-сосудистого риска росиглитазона. Учеными были изучены результаты более 130 исследований с участием 48 000 взрослых человек, в которых фиксировались эффекты данного лекарства от диабета.
В результате было установлено, что прием розиглитазона ассоциировался с 33-процентным повышением риска сердечно-сосудистых патологий, включая инфаркт, сердечную недостаточность и смерть в связи с повреждениями сердца.
Одновременно с этим ученые отмечают, что «необходимы большая прозрачность клинических испытаний и обмен информацией для точной оценки безопасности лекарств». Способность росиглитазона приводить к развитию сердечных патологий у диабетиков была установлена после того, как производитель лекарства (фармацевтическая компания GlaxoSmithKline) сделал доступными для внешних исследований данные отдельных пациентов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление ксантелазм на веках может быть признаком диабета 2 типа.
Оставить комментарий