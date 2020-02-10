На Кубани завлекают медиков квартирами

На Кубани завлекают медиков квартирами

Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, на эти цели направят около 200 миллионов рублей.

Глава Кубани подчеркнул, что проблему нехватки медкадров региональные власти решают, в том числе, предоставляя врачам собственные квартиры, пишет интернет-портал «Кубань 24».

В регионе медиков обеспечивают жильем с 2012 года в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С прошлого года квартиры стали предоставлять работникам первичного звена здравоохранения и скорой помощи по поручению главы государства.
Чтобы получить собственное жилье, специалисту необходимо проработать, по крайней мере, на одной ставке на протяжении 10 лет. В предыдущем году медики Кубани получили от региона 30 служебных квартир.

Кроме того, по поручению президента медработники могут претендовать на льготные условия при оформлении ипотечных кредитов, информирует пресс-служба региональной администрации.

Проект «Земский доктор» начал действовать в регионе в 2012 году. Врачам, которые согласились работать в сельской местности, выделяют 1 млн. рублей. За время действия программы было заключено 3 тыс. 74 договора.

Программа «Земский фельдшер» начала действовать в 2018 году. По ней медицинские работники получают выплату в 500 тыс. рублей.
«В 2019 году в сельскую местность благодаря федеральным программам привлекли 458 специалистов — 280 врачей и 178 фельдшеров», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Полученные средства медработники могут использовать по своему усмотрению. Как правило, их используют на приобретение жилья.
Квартиры предоставляют и за счет муниципалитетов. В 2019 году местные власти предоставили 30 служебных помещений. Так, в Геленджике в новое жилье заехали пять врачей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при переезде в глубинку врачи и фельдшеры смогут получить 500 тыс. рублей, которые можно потратить на приобретение квартиры, дома или земли под его строительство. В случае переезда в станицу, поселок или город с населением менее 50 тыс. человек специалист должен отработать там пять лет. Если условия не будут соблюдены, субсидию придется вернуть.
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