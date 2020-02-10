На Кубани завлекают медиков квартирами

Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, на эти цели направят около 200 миллионов рублей.Глава Кубани подчеркнул, что проблему нехватки медкадров региональные власти решают, в том числе, предоставляя врачам собственные квартиры, пишет интернет-портал «Кубань 24».В регионе медиков обеспечивают жильем с 2012 года в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С прошлого года квартиры стали предоставлять работникам первичного звена здравоохранения и скорой помощи по поручению главы государства.Чтобы получить собственное жилье, специалисту необходимо проработать, по крайней мере, на одной ставке на протяжении 10 лет. В предыдущем году медики Кубани получили от региона 30 служебных квартир.Кроме того, по поручению президента медработники могут претендовать на льготные условия при оформлении ипотечных кредитов, информирует пресс-служба региональной администрации.Проект «Земский доктор» начал действовать в регионе в 2012 году. Врачам, которые согласились работать в сельской местности, выделяют 1 млн. рублей. За время действия программы было заключено 3 тыс. 74 договора.Программа «Земский фельдшер» начала действовать в 2018 году. По ней медицинские работники получают выплату в 500 тыс. рублей.«В 2019 году в сельскую местность благодаря федеральным программам привлекли 458 специалистов — 280 врачей и 178 фельдшеров», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.Полученные средства медработники могут использовать по своему усмотрению. Как правило, их используют на приобретение жилья.Квартиры предоставляют и за счет муниципалитетов. В 2019 году местные власти предоставили 30 служебных помещений. Так, в Геленджике в новое жилье заехали пять врачей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.Как писал интернет-портал «Кубань 24», при переезде в глубинку врачи и фельдшеры смогут получить 500 тыс. рублей, которые можно потратить на приобретение квартиры, дома или земли под его строительство. В случае переезда в станицу, поселок или город с населением менее 50 тыс. человек специалист должен отработать там пять лет. Если условия не будут соблюдены, субсидию придется вернуть.