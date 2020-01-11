Нижегородский регион направил в минздрав России программу модернизации первичного звена здравоохранения

– Разработка программы стартовала сразу после совещания по модернизации первичного звена здравоохранения, которое провел президент России Владимир Путин 20 августа 2019 года.По поручению главы государства на эти цели до 2024 года будет дополнительно выделено 550 млрд рублей и, конечно, наша задача – претендовать на максимальный объем средств.

Это станет серьезным дополнением к мероприятиям, предусмотренным национальным проектом «Здравоохранение». Также в регионе стартует программа капитального ремонта медучреждений. Все это позволит обеспечить достаточно серьезные финансовые вливания в рамках системного подхода,

– При разработке программы был проведен анализ размещения медицинских объектов, учитывающий численность населения и состояние транспортной инфраструктуры. Работа велась совместно с муниципалитетами, для того чтобы понимать реальное положение дел на каждой конкретной территории. К настоящему моменту времени в программу включены 89 медицинских организаций первичного звена. Прежде всего, это центральные районные больницы, в ведении которых находятся фельдшерско-акушерские пункты,