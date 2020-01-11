Нижегородский регион направил в минздрав России программу модернизации первичного звена здравоохранения
Программа модернизации системы регионального здравоохранения создается прежде всего для того, чтобы обеспечить людям доступ к качественной медико-санитарной помощи. Чтобы разработка программы модернизации здравоохранения была более квалифицированной, правительство Нижегородской области создало межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители 11 органов исполнительной власти региона.
Сегодня глава нижегородского региона Глеб Никитин сообщил, что 10 января 2020 программу модернизации первичного звена регионального здравоохранения Нижегородской области отправили в федеральное министерство здравоохранения:
– Разработка программы стартовала сразу после совещания по модернизации первичного звена здравоохранения, которое провел президент России Владимир Путин 20 августа 2019 года.По поручению главы государства на эти цели до 2024 года будет дополнительно выделено 550 млрд рублей и, конечно, наша задача – претендовать на максимальный объем средств.
Это станет серьезным дополнением к мероприятиям, предусмотренным национальным проектом «Здравоохранение». Также в регионе стартует программа капитального ремонта медучреждений. Все это позволит обеспечить достаточно серьезные финансовые вливания в рамках системного подхода,
– рассказал глава региона.
Федеральное министерство здравоохранения, куда на согласование был направлен проект региональной программы модернизации этой сферы, должен быть – с учетом всех замечаний, дополнений, редакционных правок, – утвержден не позднее 1 июля 2020 года.
– При разработке программы был проведен анализ размещения медицинских объектов, учитывающий численность населения и состояние транспортной инфраструктуры. Работа велась совместно с муниципалитетами, для того чтобы понимать реальное положение дел на каждой конкретной территории. К настоящему моменту времени в программу включены 89 медицинских организаций первичного звена. Прежде всего, это центральные районные больницы, в ведении которых находятся фельдшерско-акушерские пункты,
– резюмировал нижегородский губернатор Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижегородской области обсудили ход выполнения национальных проектов, при этом чиновники сделали вывод, что «медицина в регионе стала доступнее»:
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