Ученые из КНР просят коллег из Сибири включиться в борьбу с короновирусом

"Это более широкий комплекс вопросов, связанных с разработкой физических методов профилактики, созданием принципиально новых лекарственных препаратов и так далее. Надо сказать, что среди институтов, находящихся под научно-методическим руководством СО РАН, нет единого учреждения, которое специализированно занималось бы этими проблемами, и даже в целом российском академическом секторе таких организаций почти не осталось, поскольку они ушли в ведомственную науку, а там значительно теряется фундаментальная часть исследований. У нас остались отдельные ядра — лаборатории и отделы, которые все-таки еще сохраняют компетенции, способные послужить основой для более серьезного развития того, что связано с проблемой вновь возникающих инфекций", - заявил академик в интервью официальному изданию СО РАН "Наука в Сибири".

Как заявил заместитель председателя СО РАН академик Михаил Воевода, речь идет не только о проблемах диагностики и вакцинирования.В качестве примера Воевода назвал расположенный в Новосибирске институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, и созданную там новую технологию для изготовления защитных масок."В других НИИ есть очень серьезные заделы в области создания диагностики, разработки пассивных вакцин на основе крови переболевших людей, — говорит академик Михаил Воевода. — Сейчас мы собираем набор предложений. Причем китайские коллеги говорят, что готовы рассмотреть вопрос по формированию совместной программы научно-практических по решению не только острых вопросов, связанных с коронавирусом, но и по систематической работе в отношении других вновь возникающих инфекций".Ранее МедикФорум рассказал об отремонтированной в Новосибирской области поликлинике.