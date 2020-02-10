Детскую поликлинику отремонтировали под Новосибирском

"Ремонт, планировочные решения, навигация в этом отделении формировалась на основах бережливого производства, открытие этого отделения для города Бердска несомненно должно улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи", - заявила замминистра.

В Новосибирской области окончен ремонт в еще одной детской поликлинике, на этот раз в Бердске. В поликлинике № 1 15 участков - к ней прикреплено более 15 тысяч детей.На торжественное открытие приехала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.В обновленном медицинском учреждении отныне работает открытая регистратура, а с помощью инфоматов можно записаться на прием. Кроме того, там оборудована зона для ожидания и комната для кормления младенцев. В поликлинике появился зал для занятий леченой физкультурой и кабинет неотложной помощи.В поликлинике установили новое современное оборудование: детский фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта, УЗИ-аппарат, лор-комбайн, офтальмологический периметр и офтальмоскоп, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.Первых посетителей поликлиника начнет принимать 11 февраля с 8 утра.Ранее МедикФорум рассказал о продлении срока аренды помещения детскому реабилитационному центру, который находится в Новосибирске.