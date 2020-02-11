В Краснодаре делают уникальные реконструктивные микрохирургические операции

Врачи используют в работе увеличительные приборы и микрохирургический инструмент.Сосудистые хирурги ГКБ №3 города Краснодара выполнили уникальную реконструктивную микрохирургическую операцию при хронической венозной клапанной недостаточности общей бедренной вены.Пациент долгое время страдал тянущими болями, отеками, судорогами в ночное время в нижних конечностях, обращался во многие медицинские учреждения, где ему было предложена только консервативная терапия.При помощи современного, высокотехнологического оборудования, позволило хирургам выявить точную локализацию несостоятельного клапана, определить объем рефлюкса по общей бедренной вене и сделать интравенозное восстановление соотношений основных анатомических структур, определяющих функцию клапана.Сложность данного случая состоит в том, что данное оперативное вмешательство проводится при помощи увеличительных приборов и микрохирургического инструмента, что представляет большую техническую сложность и требует наличия большого практического опыта у оперирующего сосудистого хирурга.После проведенного оперативного лечения общее состояние пациента улучшилось, болевые ощущения, отечность уменьшились, судорожные припадки пропали.Сердечно-сосудистые хирурги ГКБ №3 города Краснодара, активно применяют данные технические возможности для выполнения высокотехнологических операций.Городская клиническая больница №3 Краснодара (бывшая больница хлопчатобумажного комбината - ХБК) начала работать в 1961 году. На сегодняшний день городская больница №3 является крупным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, обслуживающим территориальное население краевого центра, жителей края и граждан России. В городской больнице №3 больнице имеется кардиологическое и ортопедо-травматологическое отделения, отделение сосудистой хирургии, офтальмологическое, гинекологическое, педиатрическое отделения.