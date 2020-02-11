Сочинские аптеки оштрафуют за повышение цен на медицинские маски
Из-за угрозы коронавируса цены на маски в ряде аптек Краснодарского края взлетели в 10 раз.
На волне ажиотажа по поводу угрозы китайского коронавируса, унесшего уже более тысячи жизней, многие региональные аптеки резко подняли цены на медицинские маски. Согласно сообщению "Интерфакса", в спекуляциях среди прочих были замечены и аптеки города Сочи. Там некоторые аптеки уже распродали все макси по 3 рубля за штуку и теперь ждут новой партий от поставщика уже ценой в 15 рублей. Поставщики из Ростова-на-Дону и Краснодара также подняли свои расценки.
Стало известно, что власти Краснодарского края намерены наказывать аптеки, повышающие цены в связи с угрозой распространения коронавируса. Планируется, что штрафные санкции будут составлять от 1% до 15% от оборота аптеки.
Ранее Владимир Путин призвал наказывать аптеки за подобные спекуляции на коронавирусе. Считается, что завышенный спрос образован специально. Его распространение необходимо пресечь. За движением цен будут наблюдать Федеральная антимонопольная служба и Росздравнадзор Кубани.
В Ростовской области министр здравоохранения Татьяна Быковская на своей недавней пресс-конференции сообщила, что в подведомственном ей регионе нет дефицита на средства персональной защиты, и цены вполне приемлемы. Более того, в некоторых аптеках покупателям вообще бесплатно предлагаются маски вместе с покупкой лекарственных препаратов.
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