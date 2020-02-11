Сочинские аптеки оштрафуют за повышение цен на медицинские маски

Из-за угрозы коронавируса цены на маски в ряде аптек Краснодарского края взлетели в 10 раз.На волне ажиотажа по поводу угрозы китайского коронавируса, унесшего уже более тысячи жизней, многие региональные аптеки резко подняли цены на медицинские маски. Согласно сообщению "Интерфакса", в спекуляциях среди прочих были замечены и аптеки города Сочи. Там некоторые аптеки уже распродали все макси по 3 рубля за штуку и теперь ждут новой партий от поставщика уже ценой в 15 рублей. Поставщики из Ростова-на-Дону и Краснодара также подняли свои расценки.Стало известно, что власти Краснодарского края намерены наказывать аптеки, повышающие цены в связи с угрозой распространения коронавируса. Планируется, что штрафные санкции будут составлять от 1% до 15% от оборота аптеки.Ранее Владимир Путин призвал наказывать аптеки за подобные спекуляции на коронавирусе. Считается, что завышенный спрос образован специально. Его распространение необходимо пресечь. За движением цен будут наблюдать Федеральная антимонопольная служба и Росздравнадзор Кубани.В Ростовской области министр здравоохранения Татьяна Быковская на своей недавней пресс-конференции сообщила, что в подведомственном ей регионе нет дефицита на средства персональной защиты, и цены вполне приемлемы. Более того, в некоторых аптеках покупателям вообще бесплатно предлагаются маски вместе с покупкой лекарственных препаратов.