Путин предложить лишать лицензий аптеки, завышающих цены на маски

«Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться <…> По каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз», - ответил на это президент.

Вопрос повышения цен на препараты и маски в некоторых аптечных сетях сообщила Путину вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, в некоторых аптеках цены выросли в 100 раз, передает агентство «Интерфакс».Как стало известно, представители Росздравнадзора и Федеральной антимонопольной службы уже начали собирать информацию о завышении цен на медицинские маски, либо об их отсутствии в аптеках.Повышенный спрос на маски зафиксирован на фоне вспышки коронавируса в Китае, жертвами которого стали уже почти 500 человек, еще 24 тысяч числятся заболевшими.Ранее «Медикфорум» писал о том, как отличить коронавирус от обычного гриппа.