Волгограду требуются врачи, фельдшеры и санитарки

Средняя зарплата в сфере медицины в регионе составляет 31 тысячу рублей.Модернизация здравоохранения Волгоградской области потребовала новых кадров. Аналитиками была проведена масштабная работа, в результате которой выяснилось, какие из медицинских специальностей наиболее востребованы в Волгограде.В 2019 году на одном из рекрутинговых сайтов было опубликовано 2100 вакансий по направлению «Медицина/Фармацевтика» в Волгограде. Из них 39% пришлось на лечащих врачей: ревматологов, гастроэнтерологов, эпидемиологов, наркологов, фтизиатров, эндокринологов, офтальмологов, пульмонологов и врачей общей практики.19% вакансий относились к младшему и среднему медперсоналу. Это рентген-лаборанты, инструкторы ЛФК, фельдшеры, медсестры, санитарки, массажисты. В целом конкуренция среди специалистов этой сферы в Волгограде составляет от 2 до 3 человек на вакансию, что свидетельствует о дефиците персонала.При этом средняя зарплата в сфере медицины и фармацевтики, по данным о вакансиях на hh.ru в Волгограде, за последний год составила 31 000 рублей. Но это «средняя температура по больнице», уровень дохода конкретного врача зависит от его опыта работы и квалификации.Комплексная модернизация сферы здравоохранения в Волгоградской области началась в 2014 году. В рамках масштабного проекта губернатора Андрея Бочарова осуществляются обновление службы лечения онкологических заболеваний, скорой медпомощи, строительство сети сердечно-сосудистых центров, создание медицинских макроцентров, поддержка материнства и детства. Реализацию проекта глава региона держит на личном контроле, в этой работе он заручился поддержкой Президента России.