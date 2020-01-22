Депутат Госдумы от Ростовской области Юрий Кобзев предложил бороться с кадровым голодом в здравоохранении путем целевого обучения в вузах
Донской регион испытывает дефицит врачей узкой специальностей и врачей скорой помощи.
Комментируя Послание президента, депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта «Здоровое будущее» Юрий Кобзев назвал главными задачами в сфере здравоохранения - борьбу с нехваткой медицинских кадров, новую систему оплаты труда медицинских работников и внедрение современных технологий.
Причем, кадровый голод сейчас самая острая проблема в медицине. Решить его можно путем введения новых правил приема на медицинские факультеты. «Теперь 70% мест будут предоставлять по целевым направлениям. На педиатрических факультетах 75% мест будет предназначено целевикам. Соответственно, заявки на обучение будут сформированы там, где есть дефицит кадров», — заявил парламентарий.
В Ростове, по данным на декабрь 2019 года, укомплектованность врачами составляла 74%, отмечался серьезный дефицит кадрового состава врачей узкой специальностей и врачей скорой помощи. За 2019 год удалось по целевым направлениям обучить всего двух врачей скорой помощи. Также теперь в ординатуру в первую очередь будут принимать врачей, которые отработали в первичном звене или в сельских медучреждениях.
При этом очень важно сформировать и новую систему оплаты труда, при которой базовая часть будет расти в соответствии с квалификацией врача, считает Юрий Кобзев.
Новый этап в здравоохранении должен быть выстроен, в том числе, благодаря высоким технологиям, цифровизации, разработке современного программного обеспечения. Все предложенные меры должны помочь в преодолении нехватки медицинских кадров, уверен депутат.
Ранее другой депутат заявил, что бесплатная медицина является иллюзией, будущее «нашего здравоохранения» - это частная медицина. С таким мнением выступил депутат Законодательного собрания Омской области, главврач МСЧ № 9 Юрий Шаповалов.
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