В Калининграде женщина устроила скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Настоящим скандалом закончился осмотр в кабинете гинеколога в Калининграде. Одна из пациенток заметила, что в комнате, где проводят процедуру УЗИ, установлена видеокамера.
Речь идет о женской консультации калининградского роддома №4, куда местная жительница Ксения Серебренникова пришла на УЗИ органов малого таза. Женщина разделась, а затем увидела видеокамеру, которая была установлена прямо напротив кушетки для пациенток. Это вызвало возмущение у Ксении, ведь, по ее словам, о съемке такого интимного процесса ее никто не предупреждал.
«Вообще это достаточно интимный момент, не хотелось бы, чтобы кто-то посторонний видел это. Потом я проконсультировалась с юристами, которые сказали мне, что это незаконно», - рассказала Серебренникова.
Женщина обратилась в прокуратуру, откуда ее обращение перенаправили в женскую консультацию. Там заявили, что медучреждение съемкой не нарушает прав пациентов, передает РИА Новости.
Скандал в Калининграде дошел до самого председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поставил ситуацию в женской консультации на контроль центрального аппарата ведомства.
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