В Калининграде женщина устроила скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

«Вообще это достаточно интимный момент, не хотелось бы, чтобы кто-то посторонний видел это. Потом я проконсультировалась с юристами, которые сказали мне, что это незаконно», - рассказала Серебренникова.

Речь идет о женской консультации калининградского роддома №4, куда местная жительница Ксения Серебренникова пришла на УЗИ органов малого таза. Женщина разделась, а затем увидела видеокамеру, которая была установлена прямо напротив кушетки для пациенток. Это вызвало возмущение у Ксении, ведь, по ее словам, о съемке такого интимного процесса ее никто не предупреждал.Женщина обратилась в прокуратуру, откуда ее обращение перенаправили в женскую консультацию. Там заявили, что медучреждение съемкой не нарушает прав пациентов, передает РИА Новости.Скандал в Калининграде дошел до самого председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поставил ситуацию в женской консультации на контроль центрального аппарата ведомства.Ранее портал «Медикфорум» перечислил пять ранних признаков рака шейки матки.