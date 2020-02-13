Найден новый сверхмощный антибиотик

"Бактерии имеют стенку вокруг поверхности их клеток, обеспечивающая их форму и являющуюся источником силы, - говорит кандидат биохимических и биомедицинских наук при McMaster University в Канаде Бет Калп (Beth Culp). - Антибиотики вроде пенициллина убивают бактерии за счет предотвращения строительства этой стенки, но обнаруженные нами препараты делают нечто противоположное. Они не дают стенкам разрушаться. А если этот процесс заблокирован, то клетки как бы оказываются взаперти, они не могут расширяться и расти, что обрекает их на смерть".

Исследователи из Канады полагают, что обнаруженный ими корбомицин может стать кандидатом в компоненты нового поколения антибиотиков. Новые препараты этого класса требуются из-за растущей угрозы антибиотикорезистентности. Каждый год ее жертвами становится по 700 тысяч человек, но ВОЗ считает, что скоро счет пойдет на миллионы. Корбомицин вместе с менее известным антибиотиком комплестатином убивают бактерии за счет блокирования функционала клеток в их стенках. Данный феномен наука наблюдает впервые.Тесты на мышах показали, что антибиотики блокируют инфекции, вызываемые Staphylococcus aureus - группой резистентных к лекарствам бактерий, вызывающих серьезные инфекции вроде сепсиса и синдрома токсического шока. Оба антибиотика относятся к группе гликопептидов, производимых почвенными бактериями, как пишет Nature . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ