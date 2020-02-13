Как вернуть или обменять препараты в аптеке?
Многие люди сталкиваются со следующей ситуацией – они пришли домой из аптеки и выяснили, что они приобрели не то лекарственное средство, которое им необходимо. Что же делать в этом случае? Можно ли обменять препараты в аптеке? На этот вопрос ответили в Роспотребнадзоре.
Вернуть или обменять лекарственное средство можно, но сделать это не так просто. Если человек просто передумал пользоваться товаром надлежащего качества, то деньги ему за средство не вернут. Однако, если препарат оказался с браком, либо фармацевт ошибся с названием и дозировкой, то смело можно обращаться за возвратом денег или заменой.
Так, если у препарата обнаружен недостаток, то его можно вернуть, обменять на аналог надлежащего качества или заменить с перерасчетом цены на другой.
Что считается товаром ненадлежащего качества?
- У него истек срок годности
- Отсутствует инструкция
- Есть несоответствие описание товара в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, консистенции, размеру
- Есть сколы, негерметичность
- Текст на упаковке нельзя прочитать
В вышеперечисленных случаях вы можете обратиться в аптеку и потребовать деньги обратно, либо замену препарата. Если фармацевт отказывается вернуть средства, то необходимо написать претензию в двух экземплярах с указанием проблемы, а также имени, фамилии и отчества сотрудника аптеки. Жалоба должна быть заверена его подписью. Соответствующая статья с рекомендациями размещена на официальном сайте Роспотребнадзора.
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