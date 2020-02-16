В Нижнем Новгороде завершили капремонт фасада филиала детской городской поликлиники № 19

поликлиника № 19 Нижний Новгород

У филиала детской городской поликлиники Нижнего Новгорода № 19 капитально отремонтировали фасад здания. Само помещение приспособлено для маломобильных пациентов, в том числе оборудован электроподъемник для инвалидных колясок.

– На сегодняшний день в поликлинике организовано разделение потоков здоровых и больных пациентов, оптимизирована работа всех служб, что позволяет получить квалифицированную медицинскую помощь населению в любое время. Организован кабинет оказания неотложной помощи. В каждой зоне имеются открытая регистратура, закрытое картохранилище, гардероб. Для удобства пациентов имеется комната матери и ребенка,

– рассказала главный врач поликлиники Ольга Бурова.

В помещениях, где люди ожидают приема у врачей, установлена новая мягкая мебель. Здесь же стоят автоматы для холодных и горячих напитков и продуктов питания в упаковках.

Проведены кровельные работы, сделана входная группа.

– В настоящее время проводится аукцион на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт рентгенологического кабинета, который предполагается разместить для удобства пациентов на 1-ом этаже. Проведены оптимизация работы регистратуры, клинико-диагностической лаборатории, работы процедурного кабинета, кабинета врача педиатра участкового, сокращено время прохождения медицинских осмотров,

– говорит главврач Ольга Бурова.

По ее словам, в текущем году федеральные и региональные субсидии позволят приобрести компьютерное оборудование и программное обеспечение, а также – медицинское оборудование: лор-комбайн и автоматический рефрактометр.

Следующим этапом будет монтаж кабельной сети и внедрение электронной медицинской карты.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что глава нижегородского минздрава проинспектировал медучреждения региона, которые были незадолго до этого отремонтированы.
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В Нижнем Новгороде завершили капремонт фасада филиала детской городской поликлиники № 19


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