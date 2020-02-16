В Нижнем Новгороде завершили капремонт фасада филиала детской городской поликлиники № 19

– На сегодняшний день в поликлинике организовано разделение потоков здоровых и больных пациентов, оптимизирована работа всех служб, что позволяет получить квалифицированную медицинскую помощь населению в любое время. Организован кабинет оказания неотложной помощи. В каждой зоне имеются открытая регистратура, закрытое картохранилище, гардероб. Для удобства пациентов имеется комната матери и ребенка,

– В настоящее время проводится аукцион на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт рентгенологического кабинета, который предполагается разместить для удобства пациентов на 1-ом этаже. Проведены оптимизация работы регистратуры, клинико-диагностической лаборатории, работы процедурного кабинета, кабинета врача педиатра участкового, сокращено время прохождения медицинских осмотров,