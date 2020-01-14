Глава нижегородского минздрава проинспектировал медучреждения региона
Министр здравоохранения правительства Нижегородской области Александр Смирнов посетил с рабочим визитом медицинские учреждения на Бору, в которых сделали капитальный ремонт в рамках национального проекта «Здравоохранение» и внедрили «бережливые технологии».
В Детской поликлинике Неклюдовской амбулатории на ремонт в 2019 году было потрачено более 3,5 млн рублей. Однако комфортная зона ожидания с играми и телевизором, выглядящие как новые кабинеты врачей, процедурный кабинет, техпомещения и лестница, очевидно, того стоили.
Новые технологии сильно изменили порядок и регламент работы: на прием можно записаться в Сети через портал пациента и сайт госуслуг, все рабочие места специалистов-медиков компьютеризированы, а карты пациентов скоро будут оформлять в электронном виде.
– Неклюдовская детская амбулатория много лет находилась в ветхом состоянии. Здание было построено в 1978 году, детская поликлиника расположилась в нем в 2007 году и после первоначального косметического ремонта больше не ремонтировалась. На сегодняшний день здесь все кардинально поменялось и родители, и дети, которые обслуживаются в амбулатории, очень довольны новыми условиями,
– прокомментировал Александр Смирнов.
Борская поликлиника №1 в 2018 году первой вошла в проект по внедрению «бережливых технологий». Теперь здесь работают открытая регистратура, кабинет неотложной помощи и специальное выделенное хранилище карт, в холле установлены информационные табло. Места, где работают врачи, интегрированы по Сети в региональную медицинскую информационную систему.
Очевиден и ремонт: крыльцо, входная зона в самом здании, новый кабинет паллиативной помощи.
Поликлиника №2 вошла в 2019 году в программу «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», а на капремонт здесь выделено 3,3 млн рублей.
Кроме нововведений, уже замеченных в ходе визита и ранее, обращает на себя внимание работа администратора, у которого пациент может получить максимум информации о том, как, перемещаясь внутри поликлиники от одного специалиста к другому, затратить при этом минимум времени. Вскоре здесь же начнет действовать call-центр и инфомат, с помощью которого на прием к врачу можно записаться самостоятельно.
Ремонт Детской поликлиники № 2 стоил 5,3 млн рублей.Входная группа приспособлена для маломобильных граждан, появилась мягкая мебель для ожидающих, игровая зона, смонтирована кабельная сеть, рабочие места медиков компьютеризированы. Здесь также вскоре ждут инфомат и организацию медкарт в электронном виде.
– Я удовлетворен тем, что во всех поликлиниках автоматизированы рабочие места, а во взрослых подразделениях уже начали заполнять электронную версию амбулаторных карт пациентов. Все это приводит к доступности медицинской помощи и повышению ее качества. Мы не только делаем ремонты в медицинских организациях, но и оснащаем их новым оборудованием,
– подвел итоги объезда Александр Смирнов.
, ранее МедикФорум сообщил, что новым главврачом Нижегородского областного онкологического диспансера стал Сергей Гамаюнов.
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