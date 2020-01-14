Глава нижегородского минздрава проинспектировал медучреждения региона

– Неклюдовская детская амбулатория много лет находилась в ветхом состоянии. Здание было построено в 1978 году, детская поликлиника расположилась в нем в 2007 году и после первоначального косметического ремонта больше не ремонтировалась. На сегодняшний день здесь все кардинально поменялось и родители, и дети, которые обслуживаются в амбулатории, очень довольны новыми условиями,

– Я удовлетворен тем, что во всех поликлиниках автоматизированы рабочие места, а во взрослых подразделениях уже начали заполнять электронную версию амбулаторных карт пациентов. Все это приводит к доступности медицинской помощи и повышению ее качества. Мы не только делаем ремонты в медицинских организациях, но и оснащаем их новым оборудованием,