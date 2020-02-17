Раскрыт секрет нестареющих людей
Новое исследование показало, как "включается и выключается" ДНК, благодаря чему некоторые люди выглядят молодыми даже после 60. А другие за счет этого же механизма стареют намного быстрее положенного.
Всем нам известны люди, которые выглядят намного моложе своего возраста, как и те, кто кажется ощутимо старше своих лет. Приятно считать, что в том и другом случае "виновата наследственность", хотя до последнего времени наука плохо понимала этот механизм. Но теперь его понимание углубилось, так как исследователи из Калифорнии выяснили, что люди в 60 лет могут иметь генетический возраст и в 20, и в 100 лет. Университет Южной Калифорнии проследил за скоростью изменений, которые осуществлялись в ДНК более 4 000 человек старше 57 лет. Некоторые из них старели так быстро, что из фактический возраст был на 40 (!) лет больше биологического.
У других наблюдалась противоположная картина. Автор исследования профессор геронтологии Эйлин Кримминс (Eileen Crimmins) считает, что "неблагоприятный социальный опыт может изменить наш эпигенетический профайл таким способом, что это в итоге косвенно повлияет на здоровье. Она упоминает человека в возрасте 66 лет, чей фактический возраст составлял 114, а у другого в 59 этот возраст едва достиг 23. Эпигенетика - изучение химических компонентов, которые добавляются к единичным генам и могут регулировать их активность. Данные компоненты позволяют разобраться, "включены или выключены" гены, они влияют на производство белков в определенных клетках, влияя на выработку необходимых белков.
Фактический и биологический возраст людей определялся по анализам крови, которые с помощью "эпигенетических часов" измеряли изменения в ДНК. Курение, стресс, грязный воздух и ожирение наряду с "эпигенетическими изменениями" могут использоваться как часы для измерения скорость старения человека, как пишет Express. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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