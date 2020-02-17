Новое облучение простаты уменьшает побочные эффекты

Облучение

За счет специфической радиотерапии простаты можно наполовину уменьшить побочные эффекты лечения рака предстательной железы. Это повысит качество жизни сотен тысяч пациентов. 

Сотни тысяч мужчин с опухолями простаты получат преимущества от новой методики радиотерапии или облучения, в которой выраженность побочных эффектов уменьшена на 50%. Она позволяет направлять лучи исключительно в опухоль, но не в здоровые ткани. Эффективность стандартного облучения при раке простаты составляет около 60%, но эта процедура требует "купания" всей тазовой области в лучах радиации, что повреждает здоровые ткани и органы. Часто пациенты сталкиваются с импотенцией, недержанием и проблемами с кишечником. 

Новая техника включает "интенсивно модулируемую" радиотерапию, при которой радиация не затрагивает здоровые части тела. Радиолог также вводит в предстательную железу крошечные частицы золота, отражающиеся на сканах. Это повышает точность процедуры. 

Эксперты Института онкологических исследований в Лондоне опубликовали в International Journal of Radiation Oncology все подробности своей работы. Они рассказали, как именно направлять лучи радиации, и какая мощность  понадобиться для удаления опухоли без возникновения тяжелых побочных эффектов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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