Новое облучение простаты уменьшает побочные эффекты
За счет специфической радиотерапии простаты можно наполовину уменьшить побочные эффекты лечения рака предстательной железы. Это повысит качество жизни сотен тысяч пациентов.
Сотни тысяч мужчин с опухолями простаты получат преимущества от новой методики радиотерапии или облучения, в которой выраженность побочных эффектов уменьшена на 50%. Она позволяет направлять лучи исключительно в опухоль, но не в здоровые ткани. Эффективность стандартного облучения при раке простаты составляет около 60%, но эта процедура требует "купания" всей тазовой области в лучах радиации, что повреждает здоровые ткани и органы. Часто пациенты сталкиваются с импотенцией, недержанием и проблемами с кишечником.
Новая техника включает "интенсивно модулируемую" радиотерапию, при которой радиация не затрагивает здоровые части тела. Радиолог также вводит в предстательную железу крошечные частицы золота, отражающиеся на сканах. Это повышает точность процедуры.
Эксперты Института онкологических исследований в Лондоне опубликовали в International Journal of Radiation Oncology все подробности своей работы. Они рассказали, как именно направлять лучи радиации, и какая мощность понадобиться для удаления опухоли без возникновения тяжелых побочных эффектов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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