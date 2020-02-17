Медики рассказали о глазном гриппе, от которого нет лекарств

«Начальные симптомы напоминают конъюнктивит. Сначала один глаз краснеет, затем опухает, возникают ощущение инородного тела, зуд, повышенная чувствительность к свету. Инкубационный период инфекции составляет от 5 до 12 дней, при первых признаками болезни вы становитесь заразны», - рассказали медики Федерального центра санитарного просвещения.

«Вирусы глазного гриппа чрезвычайно устойчивы к лекарствам и заразны. Даже спустя несколько недель пациенты жалуются на помутнение глаз», - сообщили врачи.

«Гигиена – главная мера предохранения: нужно регулярно тщательно мыть руки. Если в доме случается заболевание, дезинфицируйте все поверхности. Лекарств для лечения инфекции нет. Глазные капли с активным ингредиентом циклоспорином могут несколько облегчить дискомфорт», - добавили медики.