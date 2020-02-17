Медики рассказали о глазном гриппе, от которого нет лекарств
В Германии медики предупредили о росте заболеваемости гриппом, в том числе высоком риске глазного гриппа, который гораздо менее известен, но очень серьезен и опасен. Специалисты призывают к профилактике глазного гриппа, поскольку лекарств от него не существует.
«Начальные симптомы напоминают конъюнктивит. Сначала один глаз краснеет, затем опухает, возникают ощущение инородного тела, зуд, повышенная чувствительность к свету. Инкубационный период инфекции составляет от 5 до 12 дней, при первых признаками болезни вы становитесь заразны», - рассказали медики Федерального центра санитарного просвещения.
Они напомнили об эпидемии глазного гриппа, разразившейся в 2016 году в Бонне: антибиотики тогда оказались бессильны, а последствием стала вспышка заболеваний дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, глаз.
«Вирусы глазного гриппа чрезвычайно устойчивы к лекарствам и заразны. Даже спустя несколько недель пациенты жалуются на помутнение глаз», - сообщили врачи.
Они рассказали, что заразиться глазным гриппом можно при контакте рук, например, при рукопожатии. Также опасными в этом плане могут быть дверные ручки, поручни.
Как защитить себя от инфицирования глазным гриппом?
«Гигиена – главная мера предохранения: нужно регулярно тщательно мыть руки. Если в доме случается заболевание, дезинфицируйте все поверхности. Лекарств для лечения инфекции нет. Глазные капли с активным ингредиентом циклоспорином могут несколько облегчить дискомфорт», - добавили медики.
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