Коронавирус или грипп? Как отличить две инфекции
Грипп и коронавирусные инфекции похожи в своих проявлениях, но и различны тоже. Как понять, чем именно болен человек?
О том, как отличить китайский коронавирус от гриппа, сообщает портал Focus.de.
Симптомы. Новый вирус из Китая, поражающий легкие, на самом деле легко спутать с гриппом. Вот общие симптомы инфекций:
- лихорадка
- сухой кашель
- одышка
- усталость.
Инфекционный путь. Вирусы гриппа высоко вирулентны. Это означает, что даже в небольшом количестве они уже могут вызвать появление гриппа.
Как отличить китайский коронавирус? В отличие от гриппа, коронавирусы не очень заразны, иммунная система большинства людей устойчива к инфицированю.
Инкубация. Грипп имеет короткий инкубационный период – один-два дня. В течение этого времени, даже не проявляя признаков заболевания, заразившийся гриппом человек сам очень заразен и остается таковым неделю.
Чем отличается коронавирус? Инкубационный период составляет от 2 до 14 дней. Как долго люди остаются заразными, прежде чем болезнь проявится, пока неясно. Как долго они остаются заразными после появления первых симптомов, также еще не выяснено.
Ранее портал MedikForum.ru публиковал доводы немецких специалистов о том, почему коронавирус не может быть очень опасным.
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